На Ставрополье построят экотехнопарк по переработке стекла, полимеров, бумаги и картона

Экотехнопарк построят на территории опережающего социально-экономического развития “Невинномысск” в Ставропольском крае. Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, на участке площадью 15 гектаров смогут разместиться в том числе заводы по утилизации стекла, полимеров, бумаги и картона. В будущем также планируется расширение площадки, а завершение строительства объекта состоится в середине 2024 года. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» 14 февраля делегация РЭО посетила с рабочим визитом регион и определила площадку для экотехнопарка.



“Экотехнопарки - это специальные территории, предназначенные для производств, где уже перерабатывают вторичные материальные ресурсы во вторсырье, а вторсырье используют для производства новых видов оригинальной продукции, товаров. Это площадки, где располагаются высокотехнологичные заводы, использующие в качестве сырья ВМР. В конце прошлого года с губернатором Владимиром Владимировичем мы обсудили перспективы создания одного из восьми экотехнопарков, которые мы создаем в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" к 2024 году. И в ближайшее время мы должны согласовать дорожную карту, которая позволит максимально быстро приступить к проектированию данного объекта. К середине 2024 года проект должен быть завершен.



Со стороны федерального центра будет обеспечено финансирование строительства всей инфраструктуры на безвозвратной основе, также мы предоставим резидентам дополнительные меры поддержки. Выбранная площадка - ТОСЭР “Невинномысск” - действительно уникальная с точки зрения вклада, который она внесет в экономику. Участок, выбранный под экотехнопарк, занимает 15 гектаров и будет расширен. Если говорить в отношении инициативы, которая была проявлена регионом, то за очень короткое время был подобран участок. Сегодня мы воочию увидели, что он и расположен, и обеспечен необходимой инфраструктурой крайне удачно”, - сообщил Денис Буцаев.



Индустриальный парк «Невинномысск» обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктурой: электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, автомобильным подъездом. В 2023 году планируется строительство железнодорожной ветки.



РЭО и руководство Ставрополья рассмотрели возможность строительства на территории индустриального парка “Невинномыск” объектов по обработке и утилизации отходов. “Его резиденты смогут рассчитывать на такие льготы, как субсидирование затрат на приобретение оборудования по договорам лизинга до 30%, пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, освобождение от налога на имущество организаций в течение первых пяти лет” — добавил Буцаев. Предполагается, что резидентами парка станут региональные операторы региона.

Рассматриваемые объекты на территории парка — заводы по утилизации отходов стекла и производству стекольной продукции, утилизация в цементной промышленности, утилизация отходов бумаги и картона, полимеров.