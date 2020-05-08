В сортировке мусора увидели риск заражения коронавирусом
«При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что пациенты с легкими формами COVID-19 лечатся на дому. И значит любой использованный ими предмет может быть потенциально загрязнен коронавирусом.
Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова в беседе с агентством привела в пример бумажные салфетки, которые может использовать больной. В центрах сортировки коронавирус оказывается в воздухе, и его могут вдохнуть работники.
В то же время известно, что возбудитель COVID-19 неустойчив в окружающей среде и погибнет через три дня при правильной упаковке отходов, не нанеся ущерба.
В Роспотребнадзоре добавили, что система раздельного сбора твердых коммунальных отходов внедрена не во всех субъектах страны. В небольших городах мусор собирают в общие контейнеры со смешанными отходами, которые потом отвозят на захоронение на полигоны.