В Сочи открылась II Международная конференция «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России»

Сочи. Крупнейший курортный город нашей страны. 16 октября здесь стартовала II Международная конференция «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России».

Участниками мероприятия стали лучшие специалисты отрасли: руководители особо охраняемых природных территорий, политические и деловые лидеры, туроператоры и гиды со всего мира. Главной темой Конференции-2019 была названа практическая сторона развития устойчивого туризма в различных климатических условиях.

Посол доброй воли ООН, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов отметил: «Сегодня самое большое богатство Российской Федерации — это ее природа, экология. И не только потому что у нас самая большая территория на планете, но и потому что у нас самые большие запасы воды, леса, потому что все, что связано с Арктикой — это наша ответственность. Мы, как главный партнер мира по будущему, должны иметь совершенно другой статус».

Источник фото: телеканал «360»

Программа Конференции в этом году была разделена на пять площадок: «Арктика», «Север», «Средняя полоса», «Юг» и «Восток». И на каждой из них российские и зарубежные эксперты обсуждали насущные проблемы и обменивались современными практиками. Так, например, в Сочи была представлена уникальная мобильная лаборатория заповедника «Пасвик», приобретенная при поддержке «Норникеля» и функционирующая в условиях арктической природы.

«Наше сотрудничество идет уже больше 10 лет, и это сотрудничество партнеров», — рассказал директор государственного природного заповедника «Пасвик» Владимир Чижов. «Мы получили лабораторию в конце прошлого года, сегодня она прошла уже несколько полевых экспедиций, и зарекомендовала себя положительно. Хочется сказать, что это совершенно новый уровень работы для научных сотрудников».

Источник фото: телеканал «360»

Занда Буслова, руководитель проектов департамента общественных связей компании «Норникель» объяснила: «Наша компания представлена на разных территориях: на Кольском полуострове, на Таймыре, в Чите. И конечно, развитие этих мест — наша приоритетная задача. Более того, „Норникель“ уделяет большое внимание вопросам экологии. Поэтому тут произошла синергия: и экологические проекты, и туристические, и возможность понять, правильно ли мы движемся».

II Международная конференция прошла под эгидой Посла доброй воли ООН, депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова, который также рассказал о законодательных инициативах, направленных на обеспечение условий для устойчивого развития природного туризма с учетом интересов всех вовлеченных сторон.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы послушали, как развивается туризм в других регионах, других городах, познакомились с большим количеством экспертов, которые применяют новые технологии», — поделился впечатлениями от мероприятия Максим Миронов, директор «Агентства развития Норильска». «Уверен, что они помогут нам более эффективно развивать наш кластер „Арктический“. Поэтому лучшей организации и лучшей конференции по экологическому туризму в России я пока не знаю».

II Международная конференция «Природный туризм: глобальный вызов и открытие России» продлится до 19 октября и обещает своим гостям ещё много и интересных встреч и дискуссий.