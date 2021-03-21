В собаках увидели опасность для экологии планеты

Собаки оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за употребления в пищу большого количества мяса. К такому выводу пришли ученые.

Преподаватель из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин вычислил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30% воздействия на экологию в Америке, сообщил Lexpress.

По данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что может быть сравнено с выхлопами 13 миллионов машин в течение года.

При этом профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, в каких условиях они живут.

«Средняя собака от десяти до 20 килограммов за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны — в Японии», — сообщил исследователь.

Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон заявила, что ситуация не столь пессимистична и однозначна.

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