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    29 июля 2020, 22:49

    В СК создали отдел по экологическим и эпидемическим преступлениям

    Кирилл Фролов

    В главном следственном управлении СК России создан отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    В СК создали отдел по экологическим и эпидемическим преступлениям

    Решение принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В новое подразделение вошли специалисты, «имеющие большой опыт» расследования экологических преступлений.

    Их объединение «позволит улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде либо здоровью людей».

    В СК ссылаются на результаты исследований, демонстрирующих «значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха». Последствия экологических проблем «негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию», отметили в ведомстве.

    Последней крупной экологической аварией в России стал разлив дизельного топлива в Норильске. В почву и воду вылилась 21 тысяча кубометров солярки. В результате «Норникелю» выписали крупнейший экологический штраф в истории страны — 147,7 миллиарда рублей.

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