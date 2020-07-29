В СК создали отдел по экологическим и эпидемическим преступлениям

Решение принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В новое подразделение вошли специалисты, «имеющие большой опыт» расследования экологических преступлений.

Их объединение «позволит улучшить качество расследования сложных преступлений, в результате которых был причинен существенный вред окружающей среде либо здоровью людей».

В СК ссылаются на результаты исследований, демонстрирующих «значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха». Последствия экологических проблем «негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию», отметили в ведомстве.

Последней крупной экологической аварией в России стал разлив дизельного топлива в Норильске. В почву и воду вылилась 21 тысяча кубометров солярки. В результате «Норникелю» выписали крупнейший экологический штраф в истории страны — 147,7 миллиарда рублей.