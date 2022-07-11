В СанПиН могут внести изменения для смены графика вывоза мусора

Правки в санитарные нормы предлагает внести Российский экологический оператор

Российский экологический оператор предложил внести в СанПин ряд изменений, касающихся вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Предлагается оптимизировать процедуру увеличения срока накопления ТКО на Крайнем Севере, в малочисленных и удаленных населенных пунктах, расширить допустимую зону для установки контейнеров, разрешить установку индивидуальных баков в технических помещениях юридических лиц и ИП и дать возможность устанавливать график вывоза по мере заполняемости.

«РЭО проанализировал действующие нормы вывоза ТКО и фактическую ситуацию, которая наблюдается в отрасли. В итоге мы пришли к выводу, что по четырем направлениям нужны корректировки в СанПин. Сейчас они находятся на обсуждении с Роспотребнадзором. Изменения направлены на то, чтобы сделать вывоз отходов более эффективным. В первую очередь, наши предложения направлены на решение проблемы вывоза отходов с территорий Крайнего севера, Арктики, из малонаселенных и удаленных населенных пунктов. Кроме того, предложены изменения в части организации мест накопления у ИП и юрлиц, а также в части снятия технических ограничений на установку контейнерных площадок в районах с плотной застройкой», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Существующий сегодня порядок изменения сроков накопления отходов на территориях Крайнего севера, Арктики, из малонаселенных и удаленных населенных пунктов не работает. Это приводит к необоснованным транспортным и логистическим расходам на вывоз ТКО, и, как следствие, росту тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения. ППК РЭО направила в Роспотребнадзор конкретные кейсы, подтверждающие невозможность изменить сроки накопления ТКО в рамках действующего порядка, и предложила использовать указанные случаи как пилоты, в «ручном режиме» на практике отработать процедуру изменения сроков накопления.

Изменения в случае согласования будут внесены в СанПиН 2.1.3684–21 и Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных или индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и других объектов должно быть не менее 20 метров и не более 100 метров. В условиях плотной застройки, а также при размещении населенных пунктов вдоль автотрасс зачастую отсутствует техническая возможность размещения контейнерной площадки в соответствии с требованиями СанПиН. РЭО предлагает внести изменения в СанПиН 2.1.3684–21 и расширить зону до 10–500 метров. Решение будет приниматься с учетом мнения населения, выраженного представительным органом муниципального образования, или при условии установки заглубленных контейнерных площадок.

В условиях отсутствия возможности организовать контейнерную площадку широкое распространение нашли способы накопления ТКО в контейнеры в мусороприемных камерах многоквартирных домов, в индивидуальных контейнерах на территории домовладений, в технических помещениях, в пакеты или другие емкости. Но СанПиН эти способы не предусмотрены. РЭО предлагает включить вышеуказанные способы накопления ТКО в СанПиН 2.1.3684–21. Кроме того, нужно установить условия применения бестарного способа накопления ТКО, так как пользуясь отсутствием таких условий, органы местного самоуправления отказываются устанавливать контейнерные площадки.

Еще одно предложение РЭО — внести изменения в СанПиН 2.1.3684–21 в части установления возможности определять периодичность вывоза несортированных ТКО, образующихся от деятельности юридических лиц или ИП, в договоре между региональным оператором и потребителем, если юрлица и ИП накапливают свои отходы в индивидуальные контейнеры в технических помещениях.

«Наверное, самый болезненный вопрос, который касается санитарных норм и правил, и заключается в увеличении периодичности вывоза отходов с труднодоступных территорий. И здесь вопрос скорее не в самом СанПин, а в том, что у санитарных врачей отсутствует процедура, по которой они могут принимать соответствующие решения. Поэтому мы с Роспотребнадзором отрабатываем правоприменительную практику и механизм, по которому санитарные врачи смогут принимать соответствующие решения, позволяющие вывозить отходы не один, а три раза в сутки там, где вывоз отходов в ежедневном режиме связан с избыточными расходами. Также мы предлагаем доработку СанПин с учетом того, что отходы накапливаются не только на контейнерных площадках. У нас существует так называемый пакетный сбор отходов, когда жители деревень выставляют на улицу пакеты и мусоровоз проезжает и собирает отходы не из контейнеров, а в таких пакетов. Когда во встроенных помещениях, офисах, многоквартирных домах стоят контейнеры для сбора отходов. Для таких случаев как раз и будут предусмотрены поправки в СанПиН. Но пока говорить о каких-то сроках принятия поправок тяжело, идет только их обсуждение с Роспотребнадзором», — сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.