В Российском экологическом операторе назвали альтернативы упаковке TetraPak

Стеклянные и пластиковые бутылки могут стать альтернативой упаковке компании Tetra Pak, об уходе которой написали СМИ. По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в стране больше заводов по переработке стекла и пластика, нежели тетрапака.

«Альтернативой упаковке тетрапак могу стать стеклянные и ПЭТ-бутылки, часть производителей уже разливают в них жидкости. При этом не стоит забывать, что тетрапак — многослойная упаковка, перерабатывать которую намного сложнее. И мощностей в стране для этого не хватает. По нашим данным, в России есть всего четыре завода по переработке тетрапака мощностью 23,5 тысячи тонн, а продуктов в упаковке тетрапак в магазинах нашей страны — миллионы. С переработкой ПЭТ ситуация куда лучше — в России есть 23 предприятия мощностью 233 тысячи тонн. А всего мощностей для переработки полимерных отходов — 890 тысяч тонн (176 предприятий). Большая часть этих мощностей может быть перепрофилирована для переработки ПЭТ, главное, чтобы было сырье. Для стекла у нас есть 38 предприятий мощностью 915 тысяч тонн», — сообщил Денис Буцаев.

Переработка тетрапака представляется трудоемкой из-за своего состава. Данная многокомпонентная упаковка состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. В рамках закона о расширенной ответственности производителей (РОП) планируется, что для менее экологичной упаковки ставка экосбора будет выше. Такие меры будут направлены на стимулирование производителей к переходу на перерабатываемую упаковку.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. РОП — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. С 2023 года вступит в силу законопроект, по которому норматив по упаковке составит 100%, отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%.