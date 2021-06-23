В России запустят реестр для учета упаковки всех товаров

Импортные товары, данные о которых не внесут в специальную систему учета отходов, запретят к продаже в России, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). Бизнес опасается рисков, но глава РЭО Денис Буцаев заверил, что здесь сложностей не возникнет, а система нужна для повышения собираемости экосбора.

Министерство подготовило поправки в закон «Об отходах производства и потребления». Товары и их упаковка, которые будут ввозить в Россию из Евразийского экономического союза, запретят к реализации в РФ, если данные о них не внесут в государственную информационную систему учета отходов. Она создается в рамках мусорной реформы.

«Новая информационная система заработает в рамках обновленной концепции Расширенной ответственности производителей (РОП), которая вступит в силу уже со следующего года. Система учета позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной. Кроме того, у нас есть полное согласие с Минприроды и Росприроднадзором о том, что такая система должна быть единой, чтобы не плодилось много отраслевых. Благодаря такому учету удастся выявить недобросовестных производителей, которые по сей день уклонялись от уплаты экологического сбора. Соответственно, увеличится собираемость платежей. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры отрасли по обращению с отходами. Без нее невозможно создание экономики замкнутого цикла. Хочу подчеркнуть, что для бизнеса здесь рисков нет, производителям нужно будет лишь вносить информацию в базу, сложностей не возникнет», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), курирующего реформу, Денис Буцаев.

Система будет включать в себя несколько реестров: производителей и импортеров товаров, самих товаров и упаковки, а также утилизаторов, то есть компаний, которые занимаются отходами. В Минприроды уточнили, что речь идет как об импортных, так и отечественных товарах повседневного спроса.

Представители бизнеса считают, что такие условия станут барьером для поступления товара на рынок и по сути являются ограничением предпринимательской деятельности, пишут «Известия».

Запрет вступит в силу с 2024 года и будет распространяться только на те товары, данные о которых не внесли в систему. До этого времени, как уточнили в РЭО, будут реализованы пилотные проекты для отдельных видов товаров и упаковки. Систему сначала протестируют и подготовят к полномасштабному внедрению. Поэтому у бизнеса будет время, чтобы перестроиться.

В аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко уточнили, что законопроект еще прорабатывают и рассматривают на стадии обсуждения. Там подчеркнули, что нет цели ограничивать бизнесменов, но нужно сделать отходы прослеживаемыми, а также обеспечить их утилизацию.

«Для любого законопослушного импортера это не будет составлять большого труда, а вот для государства создает реальный механизм контроля за утилизацией ввезенной продукции и упаковки», — отметила эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Мария Комкова.