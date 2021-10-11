В России температура повышается активнее, чем в других странах

На территории России и ближе к Северному полюсу идет активнее повышение температур в связи с глобальным потеплением, объяснил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

«На территории России и ближе к Северному полюсу теплеет активнее, чем в остальном мире. Связано это с промышленными выбросами, так как воздушные массы переносятся с запада на восток, а на Западе как раз много предприятий и все идет на Россию и в Арктику», — объяснил Терешонок в беседе с Ura.ru.

Поэтому, отметил он, там наиболее ярко выражен парниковый эффект, все начинает активнее таять.

На обозначенных участках температура воздуха уже выросла на несколько градусов.

«На земле Франца Иосифа температура воздуха увеличилась на шесть градусов, а в районе Архангельска и Якутска на три градуса, на острове Врангеля на пять. За 20 лет интенсивность глобального потепления возросла и будет увеличиваться», — отметил климатолог.

Из-за глобального потепления уже стала нестабильна восточная часть Антарктиды, подчеркнула ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог, кандидат географических наук Мария Ананичева в разговоре с Ura.ru.

По ее словам, идет потепление воздуха, а также нагрев воды, в итоге куски льда отваливаются, плывут в южный океан и «идет его распреснение». Ананичева добавила, что трудно сказать, плохо это или хорошо. Но любое изменение воды влияет на то, что находится на этой части океана, отметила гляциолог.

«Плюс, таяние айсбергов, естественно, влияет и на общий уровень поднятия океана», — подчеркнула она.

Ученые Центра добычи углеводородов Сколтеха заявили, что глобальное потепление провоцирует таяние вечной мерзлоты, в результате которого под землей скапливаются большие массы газа и происходят взрывы. В результате на территории Сибири образовалось несколько десятков кратеров. Специалисты отметили, что скопления газа могут появляться в любых местах, поэтому представляют опасность.