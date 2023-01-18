Экология 18 января 2023, 10:26 В России студентов объединят в экоклубы

Читать 360tv в

Сетью экологических клубов займется РЭО

Российский экологический оператор до конца 2023 года создаст постоянно работающую сеть из 30 экоклубов в вузах 30 регионов России. Далее проект будет расширен и масштабирован и на всю страну.

Реклама

«Сегодня мы взаимодействуем с волонтерским сообществом в том или ином регионе: общественниками, ресурсными центрами добровольчества, региональными отделениями «Делай!». Однако мы наблюдаем у молодых людей рост запроса не только на волонтерство и повышение грамотности, но и на профориентацию. Поэтому мы решили запустить проект со студенческими экологическими клубами. Это будет уже не добровольческое сообщество, а большое, профильное. Мы надеемся, что нам удастся привлечь в качестве партнеров крупные компании, заинтересованные в развитии экономики замкнутого цикла, предприятия и заводы, региональных операторов. В рамках деятельности студенческих экоклубов будет организована, например, ярмарка вакансий от профильных крупных игроков отрасли», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Кроме того, экологические клубы продолжат вести эковолонтерскую и просветительскую деятельность, внедрять раздельный сбор отходов в вузах, проводить экскурсии на объекты по переработке. Это позволит участникам клубов вживую познакомиться с реальной инфраструктурой отрасли обращения с отходами.

Также члены экологических клубов смогут принимать участие в профильных молодежных форумах, где РЭО выступает генеральным партнером, становиться послами «Зеленой Премии», участвовать в проекте «РЭО.Радар», проходить образовательные курсы и программы.

«Идея создания профильного сообщества родилась из результатов деятельности экодобровольцев, к которым нам удалось прийти в 2022 году. Мы охватили движением около 70 регионов России и объединили более 10 тысяч эковолонтеров, провели порядка 200 субботников, на которых собрали и отправили на переработку более 237 тысяч килограммов вторичных ресурсов, посадили около 142 тысяч деревьев, организовали 38 экскурсий на предприятия по переработке отходов. Посмотрев в конце года на эти колоссальные цифры, мы поняли, что проекту уже тесно в своих границах, ему нужно расти. Именно так мы пришли к идее объединения студенческих экологических клубов», — сказал директор PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.

‌Отметим, что за 2022 год в рамках эковолонтерского движения также удалось провести 1235 уроков на тему экологии, 27 лекций в вузах о тренде на экологичность, экологизировать 18 форумов. Среди них такие крупные мероприятия, как «Таврида», «Экосистема», «Территория смыслов», главным экологическим партнером которых является Российский экологический оператор. Ежегодно участниками форумов становятся более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из числа лидеров молодежных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия форумной кампании охватывают более 5 млн молодых людей.