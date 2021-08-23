Экологи предсказали мусорный коллапс в России к 2030 году

Экологи предупредили, что Россия оказалась на грани мусорного коллапса. Уже к 2030 году отходы станет негде хранить. Чтобы этого не произошло, необходимо как можно быстрее ввести расширенную ответственность производителей (РОП) за утилизацию мусора.

Согласно оценкам Счетной палаты, ежегодный прирост мусора в России перевалил за 2%. Если в 2010-м на свалки попадало 48 миллионов тонн твердых бытовых отходов, то в 2019-м количество увеличилось до 65 миллионов тонн. Если ситуация не изменится, то к 2050 году цифры вырастет до 108 миллионов тонн мусора, сообщил сайт kp.ru.

Еще более пессимистичные прогнозы дают эксперты Greenpeace. По их словам, если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.

Специалисты считают, что главными причинами такого увеличения количества мусора являются рост производства и потребления одноразовой упаковки. Такую тару практически невозможно переработать.

«Если не исправить ситуацию и не перезапустить в России институт расширенной ответственности производителей, к 2050 году площадь захоронения отходов в России будет сопоставима с пространством, которое занимают целые государства — только внутри нашей страны», — подчеркнул руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Для борьбы с мусорной проблемой в России решили ввести расширенную ответственность производителей. Новые правила начнут действовать с 2022 года. Производители и импортеры товаров должны будут утилизировать свой товар после потребления покупателем. То есть использованная упаковка не попадет на полигон, а отправится на переработку.

У производителей будет выбор: утилизировать отходы самим или заплатить экосбор. Собранные деньги пойдут на строительство новых перерабатывающих заводов. Такая система уже давно работает в Японии, Германии и других странах.