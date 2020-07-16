В Росприроднадзоре подтвердили сумму штрафа «Норникелю»

Сумма штрафа «Норникелю» размером 147,7 миллиарда рублей, рассчитанная Росприроднадзором, полностью соответствует ущербу, нанесенному природе в результате разлива нефтепродуктов из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске. 29 мая в речку попало около 21 тысячи тонн топлива.

Как заявила газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, «Норникель» решил оспорить сумму штрафа и предложил провести по этому вопросу консультации.

«Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт. К счастью, в России мы не имеем аналогов», — заявила Радионова.

Она добавила, что пока ведомство не получило от компании никаких встречных предложений по сумме штрафов. Глава ведомства подчеркнула, что Росприроднадзор уверен в том, что правильно применил самый высокий коэффициент в расчете ущерба от аварии.

«Мне интересно, почему „Норникель“ или кто-то еще не спорит с применением коэффициента для северных рек, одним из самых низких, хотя мы знаем, что северные реки восстанавливаются дольше — это хрупкая, труднодоступная природа Арктики», — сказала Радионова. По ее данным, на восстановление экосистемы после аварии потребуется 5-10 лет.

8 июля в «Норникеле» заявили, что Росприроднадзор неправильно рассчитал сумму штрафа за аварию и потребовал ее скорректировать.