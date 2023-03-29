Экология 29 марта 2023, 12:49 В РЭО сообщили об экономии 5 тысяч т стекла при розливе пива в самую легкую бутылку

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В Новосибирске началось производство продукта в самых легких в России стеклянных бутылках.

Они производятся на стекольном производстве ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, Новосибирская область). Российский экологический оператор положительно оценил проект и его пользу для окружающей среды.

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В России насчитывается около 40 предприятий по переработке стеклянных отходов. В России насчитывается около 40 предприятий по переработке стеклянных отходов с мощностью переработки 915 000 тонн в год. В то же время в России ежегодно образуется более 5 миллионов тонн стеклянных отходов.

Именно поэтому так важно ориентироваться на компании, которые работают по принципам экономики замкнутого цикла, как утверждает Денис Буцаев, генеральный директор РЭО: «Производя бутылки с уменьшенным до 235 граммов весом, мы сможем сэкономить не менее 5 000 тонн стекла в год и сократить количество отходов». и сократить количество отходов».

В сотрудничестве с AB InBev Efes компания «Сибстекл» снизила вес бутылки с 265 граммов до рекордных 235 граммов благодаря новому дизайнерскому решению, разработанному специалистами стекольного завода. Объем бутылки был сохранен, а стекло отвечает всем требованиям к форме, светопропусканию и устойчивости к давлению воды. Толщина стекла также была перераспределена, чтобы обеспечить необходимую прочность и выдержать ударные нагрузки при разливе напитков под давлением на высокой скорости.

По сравнению с бутылками емкостью 265 г пивовары могут сократить выбросы CO2 в цепочке поставок стеклянной упаковки на 10% на стандартную единицу, что позволяет экономить не менее 5 000 тонн стекла в год с учетом объемов заказов. Кроме того, AB InBev Efes сократит транспортный след своей ультралегкой бутылочной продукции на 180 000 км в год (за счет увеличения загрузки грузовиков и оптимизации количества рейсов).

Тем временем компания «Сибстегль» повышает производительность, используя то же количество сырья и энергии, благодаря принципу бережного использования ресурсов, заложенному в ее бизнес-модель. Например, из одной тонны стекломассы компания может изготовить 3 773 бутылки весом 265 г и 4 255 сверхлегких бутылок весом 235 г, что на 13% больше.

«Два года назад мы объявили о нашей глобальной амбиции достичь углеродной нейтральности во всей нашей цепочке поставок к 2040 году. Упаковка является одной из ключевых областей декарбонизации, и мы уже начали несколько важных проектов в этом году. Совсем недавно мы первыми в отрасли стали использовать переработанный пластик в нашей упаковке. А теперь, совместно с компанией „Сибустекло“, мы рады объявить о начале производства „самых легких“ стеклянных бутылок при поддержке Новосибирской области. Мы рады, что наши партнеры — российские производители и поставщики — признали нашу готовность разрабатывать и применять передовые технологии, которые отвечают как нашим высоким требованиям к качеству и безопасности, так и принципам устойчивого развития», — сказал руководитель компании.