Экология 01 марта 2023, 09:26 В РЭО разъяснили, как вернуть плату за вывоз отходов за время отпуска

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С 1 марта жители многоквартирных домов смогут запрашивать перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), если долго отсутствовали дома.

Об этом сообщили в Российском экологическом операторе. Заявление и подтверждающие документы (туристическую путевку или билеты) нужно подать в управляющую компанию не позднее 30 дней с момента возвращения.

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«Начиная с марта жители России могут делать перерасчеты за услугу по вывозу ТКО в случае своего долгого отсутствия дома. Вступило в силу постановление, которое вносит изменения в Правила предоставления коммунальных услуг. Раньше такая возможность существовала только для тех, у кого тариф формировался по числу человек, прописанных в жилом помещении. В правила добавили формулу перерасчета и для тех, у кого плату определяют исходя из общей площади. Чтобы сделать перерасчет, нужно подать заявление в УК и предоставить документы, которые подтверждают ваше отсутствие — например, туристическую путевку или билеты», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На перерасчет можно рассчитывать, если жильца не было дома более пяти календарных дней. Заявление на перерасчет необходимо подать не позднее 30 дней после возвращения.

Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» определяет порядок перерасчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в случаях, когда расчеты осуществляются исходя из общей площади жилого помещения на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов.