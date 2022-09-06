В РЭО рассказали об особенностях инвестиций в систему обращения с ТКО в Арктической зоне | 360°

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В РЭО рассказали об особенностях инвестиций в систему обращения с ТКО в Арктической зоне

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Конференция по инвестициям и торговле в Арктике прошла в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В Российском экологическом операторе рассказали об особенностях инвестиций в систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Арктической зоне.

«Развитию в населенных пунктах Арктики полноценной системы обращения с ТКО, включающей полигоны, объекты сортировки и компостирования, препятствуют различные факторы. В первую очередь это удаленность, малочисленность, труднодоступность городов и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Создание системы является экономически затратным, приводит к значительной нагрузке на бюджет и потребителей. Вывозить с арктических районов и с территорий населенных пунктов ДФО твердые коммунальные отходы очень дорого. Поэтому должны быть проработаны и прорабатываются альтернативные методы утилизации», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Еще одной проблемой он назвал отсутствие в арктических регионах мощностей по переработке отходов. Поэтому важно создать условия для экологически безопасной утилизации отходов на месте. Но необходимо детально проработать логистику с учетом развития деятельности компаний, которые занимаются добычей углеводородов на арктических территориях. Точками роста инфраструктуры управления отходами могут стать места разработки полезных ископаемых, где будут оборудованы поселки вахтовиков, строительные и вертолетные площадки.

Регионы Арктики также могут рассчитывать на поддержку государства. Правительство разработало Фронтальную Стратегию, одним из базовых федеральных проектов которой стала «Экономика замкнутого цикла». Проект вошел в стратегическое направление «Экология — основа для жизни», касающийся всей России, включая Дальний Восток и Арктику. Буцаев подчеркнул, что для больших городов надо использовать комплексный подход, когда строятся предприятия с полным циклом обращения с отходами — сортировкой, выделением вторресурсов и их переработкой, компостированием органики и так далее».

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