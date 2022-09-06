В РЭО рассказали об эксперименте по контролю выбросов парниковых газов на полигоне в Арктике | 360°

Экология 06 сентября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber В РЭО рассказали об эксперименте по контролю выбросов парниковых газов на полигоне в Арктике

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Российский экологический оператор проводит исследования по определению выбросов парниковых газов с объектов размещения твердых коммунальных отходов. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в компании рассказали об эксперименте, охватывающем Арктику и Дальний Восток.

«Когда мы говорим про Дальний Восток и Арктическую зону все чаще возникает целый перечень вопросов, связанных с начавшимися климатическими изменениями, адаптацией к ним и снижением антропогенного влияния на эти процессы. Наибольшее влияние на изменение климата оказывают выбросы парниковых газов. Мы понимаем важность достижения целей Парижского соглашения и выстраиваем свою деятельность для обеспечения перехода к углеродной нейтральности в нашей отрасли. Снижение выбросов парниковых газов в сфере обращения с отходами и ВМР является важной задачей, которую необходимо решать комплексно. Сейчас мы проводим исследования, которые должны определить наиболее эффективные методы определения выбросов парниковых газов с полигонов ТКО

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с использованием самых современных методов мониторинга и лучших мировых практик», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Для снижения выбросов необходим переход отраслей экономики на траекторию низкоуглеродного устойчивого развития. Обращение с отходами определено Правительством Российской Федерации в качестве одного из основных направлений устойчивого, зеленого развития Российской Федерации (РП от 14.07.2021 № 1912-р). В перечень инициатив социального-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в раздел «Экология» включены инициативы: «Экономика замкнутого цикла» и «Политика низкоуглеродного развития» (РП от 06.10.2021

№ 2816-р).

В России принят Федеральный закон, который, в том числе, устанавливает обязанность регулируемых организаций представлять, начиная со следующего года, отчёты о выбросах парниковых газов (ФЗ от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»).

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