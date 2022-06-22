Модный показ, мастерская переработки и арт-объект: в РЭО рассказали об экоактивностях на «Тавриде»

Российский экологический оператор выступит генеральным экологическим партнером мероприятий арт-кластера «Таврида» и соорганизатором арт-школы экологии. События, которые состоятся с 12 июня по 5 октября, будут представлять собой различные экоакции, мастер-классы и лекции на экологическую тематику. При поддержке РЭО на фестивале будет организован модный показ коллекции одежды из отходов.

«Арт-кластер „Таврида“ считается самой крупной точкой притяжения креативной молодежи России. И мы рады стать экопартнером мероприятий арт-кластера „Таврида“ и соорганизатором арт-школы экологии. Участников ждет очень насыщенная программа. Они узнают о бережном отношении к окружающей среде, реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и деятельности ППК „Российский экологический оператор“. Отдельно хочется сказать об арт-школе экологии, благодаря которой в одном месте соберутся инженеры-экологи, ученые, экоактивисты и другие специалисты, занимающиеся решением экологических вопросов», — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На мероприятиях арт-кластера «Таврида», которые пройдут с 12 июня по 5 октября, организуют раздельный сбор отходов, воркшоп по изготовлению уличной мебели, создадут коллекцию одежды, бижутерии и аксессуаров в стиле «устойчивой моды» и устроят модный показ в рамках «Российской экологической недели», проведут мастер-классы по программе «Апсайклинг» на базе экологического центра в формате «Мастерской переработки», просветительские лекции в рамках образовательных заездов. Чтобы принять участие в фестивале, нужно оставить заявку на сайте «Тавриды». https://tavrida.art/festival

Арт-школа экологии пройдет в рамках образовательного заезда «В движении», который пройдет с 28 июня по 4 июля 2022 года. Она соберет на площадке «Тавриды» инженеров-экологов, ученых, промышленных и предметных дизайнеров, архитекторов, урбанистов, экоактивистов и ряд специалистов, принимающих непосредственное участие в исследовании и решении вопросов экологической повестки сегодня.

Российский экологический оператор также представит экологический арт-объект на территории арт-кластера «Таврида». Он будет выполнен на экологическую тематику, символизировать возможность применения ресурсов повторно, а также подталкивать молодое поколение к бережному отношению к окружающей среде.

В мае РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью и Ассоциацией Волонтерских центров. Совместными усилиями организации будут проводить мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в эковолонтерство, популяризацию экологического образа жизни среди них, а также будут поддерживать образовательные инициативы и разрабатывать методички по экопросвещению. Также РЭО договорился о сотрудничестве в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании Росмолодежи, которое позволит уделить внимание отрасли обращения с ТКО на экологических форумах.