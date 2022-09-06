В РЭО рассказали о перспективах партнерства в сфере ТКО со странами АСЕАН | 360°

Экология 06 сентября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber В РЭО рассказали о перспективах партнерства в сфере ТКО со странами АСЕАН

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Бизнес-диалог «Россия — АСЕАН» состоялся на полях Восточного экономического форума. В Российском экологическом операторе сообщили, что будут работать над сотрудничеством со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Вектор направления, который Россия взяла с началом реформы обращения с отходами, будет продолжен несмотря на политические и экономические изменения, происходящие как в мире, так и в России. Восточный экономический форум — площадка, на которой наиболее актуально обсуждение развития сотрудничества Дальневосточных регионов Российской Федерации и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Он подчеркнул, что особое внимание стоит уделить вопросам формирования экономики замкнутого цикла, механизмам финансирования и инвестиционной привлекательности отрасли, реализации совместных экологических проектов, соответствующих ESG-принципам.

«Одно из направлений сотрудничества с нашими партнерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — научно-технологическое. Конечно, мы активно движемся в сторону импортозамещения — в России уже созданы машиностроительные предприятия, производящие оборудование для этого сектора экономики. В этом году мы поменяли технологии и нашли партнеров из Китая, Турции — европейское оборудование замещается на оборудование из этих стран», — сказал замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на сессии «Россия — АСЕАН» в рамках ВЭФ.

Он добавил, что сейчас в Подмосковье создается крупнейший в Европе завод по переработке пластика. Общий объем инвестиций составляет около 12 млрд рублей, или примерно 170-180 млн долларов. Около 50 млн долларов в этот проект уже вложил РЭО. Однако таких заводов в стране нужно создать десятки. По мнению Королева, это хорошая возможность для производителей стран АСЕАН найти здесь для себя нишу.

Также РЭО развивает зеленое финансирование. В этом направлении также представляются возможности партнерам из стран АСЕАН.

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