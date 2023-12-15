15 декабря 2023, 17:34
В РЭО рассказали о методах установления нормативов накопления ТКО после их отмены в суде
Российский экологический оператор провел вебинар по вопросам расчета и утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов согласно новым требованиям Постановления Правительства РФ № 1390.
«В августе этого года Правительство Российской Федерации утвердило Постановление № 1390. Оно устанавливает новый порядок определения нормативов накопления ТКО. Мы получаем множество вопросов и сделали разъяснения по новым требованиям, в частности по проведению замеров отходов и расчету нормативов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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Вебинар провел заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. Он ответил на десятки вопросов, касающихся проведения замеров, определения нормативов и других тем по ТКО.
Постановление устанавливает два метода определения нормативов: метод сравнительного анализа и метод измерения количества отходов. Метод сравнительного анализа теперь можно применять при отмене нормативов в суде, также уточняется процедура проведения измерений количества ТКО, стала возможна корректировка нормативов по весам.
«Процедура проведения замеров должна быть синхронизирована с работой регионального оператора, который должен проследить за тем, как проводятся замеры на контейнерных площадках. В Постановлении есть прямое требование: вывозим отходы семь раз в неделю — семь раз приходим на контейнерную площадку проводить измерения. Важно привязать контейнерную площадку к реестрам, и в них корректно должна быть отражена информация о тех потребителях, которые используют эти контейнерные площадки», — отметил Алексей Макрушин.
Он также акцентировал внимание на качественной подготовке технических заданий для проведения измерения количества отходов и готовности ППК РЭО совместно с регионами прорабатывать вопросы, возникающие при проведении замеров и расчетов, но новым правилам.
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