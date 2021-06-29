В РЭО рассказали, какая упаковка считается экологичной

В Российском экологическом операторе пояснили, какая упаковка считается экологичной. Основные критерии, определяющие экологичность упаковки, — возможность ее переработки и объем вторичных ресурсов, которые были использованы при ее производстве.

Сейчас на законодательном уровне идет активное обсуждение перечня неэкологичных пластиковых одноразовых товаров и упаковки, которые будут подвергнуты ограничению или запрету. Параллельно был разработан законопроект по расширенной ответственности производителей (РОП), предусматривающий положение о том, что производитель отвечает за всю упаковку, выпущенную в оборот. В рамках проекта предполагается экологический сбор за утилизацию упаковки, который будут платить производители, не утилизирующие свою упаковку самостоятельно. Размер сбора будет зависеть от степени экологичности упаковки.

«РОП как форма регулирования в сфере обращения с отходами имеет практику по всему миру. Главный принцип РОП — загрязнитель платит, это ведь честно. У производителей есть выбор, каким образом он это делает: организует утилизацию всего объема упаковки или платит экологический сбор, то есть ставку за утилизацию своего товара и упаковки. Смысл экосбора такой: делаешь экологичную упаковку — платишь меньше, используешь упаковку частично или полностью из вторичного сырья — платишь меньше. Игнорируешь критерий экологичности упаковки — платишь больше», — объяснил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Таким образом, оценить экологичность упаковки можно ответив на два вопроса: во-первых, возможно ли эту упаковку переработать и насколько это легко сделать, а во-вторых, были ли использованы для ее производства вторичные ресурсы и если да — в каком количестве.

Напомним, с 2022 года в России вступит в силу обновленная система Расширенной ответственности производителей, которая обяжет бизнес нести ответственность за утилизацию всей упаковки, выпущенной в оборот.

«Такая мера необходима для достижения глобальной цели — сформировать в стране экономику замкнутого цикла. Для этого необходимо сокращать количество производимых отходов и извлекать из отходов как можно больше вторичных ресурсов, чтобы направлять их на переработку, а не на полигоны», — подчеркнул Денис Буцаев.