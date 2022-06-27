В РЭО рассказали, как не платить за мусор летом

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предостерег дачников от сжигания отходов на своих участках, а также рассказал, как рассчитывается плата за вывоз твердых коммунальных отходов в летнее время. По его словам, можно обратиться в управляющую компанию, чтобы не платить за услугу в свое отсутствие. Исключение — платежи из расчета за квадратный метр.

«В каждом регионе тариф начисляется по-разному, либо по числу проживающих в домохозяйстве, либо по площади жилья. Уточнить информацию о методе начисления можно при изучении платежного документа. В нем отображена эта информация. Если тариф рассчитывается за квадратный метр, как в Москве, то опция отказа от оплаты отсутствует. Если тариф рассчитывается за человека, как во многих регионах, то условно по показателям счетчиков можно доказать, что не проживал в квартире в летние сезоны, и платить не надо. Для этого необходимо направить заявление в управляющую компанию о том, что человек не проживал в данный временной период, приложить показатели счетчиков в качестве доказательства», — сказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО также дал советы по тому, как утилизировать отходы на даче. Например, ветки и спиленную древесину необходимо складировать в отдельный контейнер для растительных отходов, на вывоз которого должен быть заключен отдельный договор с региональным оператором или сторонней организацией.

Правовое регулирование размещения растительных отходов на полигонах ТКО отсутствует. С учетом их пожароопасности такие отходы следует размещать на отдельных земельных участках (в карьерных выемках) с последующим дроблением и получением топливных брикетов либо сжигать, но предусмотреть пожарную безопасность. Однако все эти действия должны быть согласованы с органами местного самоуправления и МЧС.

Ботву и органические отходы можно выбрасывать в обычные контейнеры. Региональный оператор направит их на сортировку. В некоторых регионах из органических/зеленых отходов производится компост, техногрунт, органические удобрения. Зачастую данные фракции отправляются для размещения на полигоне.

«Существуют альтернативные способы утилизации отходов на дачном участке. Для правильного обращения с растительными отходами следует организовать компост. Если сделать его на собственном участке нет возможности, то обратитесь в администрацию своего садового товарищества. Многие администрации СНТ устанавливают контейнеры или емкости для сбора листьев, зеленых отходов. Также важно продолжать за городом сортировать отходы на смешанные и вторсырье. Чистые отходы, вроде стеклянных бутылок и упаковок из-под йогуртов, достаточно просто помыть и оставить дожидаться момента, когда вы сможете увезти их в бак для вторсырья. Они не гниют, не пахнут и никак не мешают вам наслаждаться отдыхом на даче. Но ни в коем случае не сжигайте бытовой мусор», — отметил Денис Буцаев.

В РЭО еще раз обратили внимание, что на даче, в лесу и где-либо еще сжигать отходы ни в коем случае нельзя, то же самое касается сухой травы. Едкий дым при сжигании отходов может навредить здоровью и негативно воздействовать на окружающую среду. В некоторых регионах России вводят особый противопожарный режим и запрещают разводить костер даже на своей даче, ведь с учетом скорости распространения огня велик риск возникновения лесных пожаров. А они в свою очередь могут привести к гибели большого количества наземных мелких животных, гнезд птиц, семян растений.