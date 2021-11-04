РЭО напомнил россиянам о сортировке отходов в нерабочие дни

Рынок доставки вырос на 41% в период нерабочих дней, а число заказов готовой еды — на 24%. Вместе с этим растет и количество образуемых отходов, в том числе упаковки. Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу, призвал россиян к осознанному потреблению и сортировке отходов в этот период.

«Службы доставки еды сообщают о рекордных показателях за первые дни нерабочего периода. Число запросов о подключении ресторанов к сервисам выросло в 1,5−3,5 раза. Жители столицы 28 октября заказали в два раза больше еды навынос, чем днем ранее, и это рекорд. Всего рынок доставки готовой еды вырос на 41% за четыре дня, а число заказов увеличилось на 24%. Обратная сторона заключается в том, что вместе с тем увеличилось и количество упаковки, а также отходов потребления», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Как сообщил сервис CloudPayments, за 28–31 октября оборот рынка доставки готовой еды увеличился на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, выросло и число транзакций — на 24% и средний чек заказа — на 17%.

Рекордное количество заказов еды навынос зафиксировали в Москве, по данным DeliveryClub, за 28 октября — в два раза больше в сравнении с предыдущим днем. Как сообщила «Яндекс. Еда», в целом в этом сегменте был самый быстрый рост — в 2,5 раза всего за четыре дня. В 3,5 раза увеличилось количество запросов у ресторанов на подключение к «Яндекс. Еде» и в 1,5 раза — к DeliveryClub.

«Мы понимаем, что живем в непростое время, на первом месте сейчас стоит здоровье граждан. Но также мы увидели, что люди и бизнес научились адаптироваться к новым реалиям. Хотелось бы, чтобы в новом мире, где онлайн-покупки и доставка становятся все более востребованными, не забывали об экологичности. РЭО призывает граждан во время локдауна продолжать сортировку отходов, отказаться от излишних онлайн-покупок либо отдавать предпочтение тем магазинам, где используется минимум упаковки. И еще раз обращаемся к онлайн-ретейлу и сервисам доставки, чтобы те переходили на многоразовую тару и отказывались от лишней и трудноперерабатываемой упаковки», — отметил Буцаев.

В РЭО напомнили, что в 2020 году рынок доставки увеличился более чем в четыре раза, из-за доставки готовой еды было образовано 40 тысяч тонн отходов, что исчисляется одним миллиардом одноразовых предметов, вилок, ложек, контейнеров, пакетов и других отходов.