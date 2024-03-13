Экология 13 марта 2024, 14:52 В РЭО оценили идею собирать упаковку от букетов цветов РИА «Новости»

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В Российском экологическом операторе прокомментировали предложение зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова («Новые люди») организовать сбор упаковок от цветов.

«Предложение организовать сбор упаковки от букетов цветов спорное. Во-первых, цветочная упаковка не является перерабатываемым сырьем, потому что состоит из большого количества разнообразных материалов, которые нельзя переработать все вместе. Это полипропилен, полистирол и другие типы пластика. Более того, такая разнородная упаковка практически не извлекаемая. Если представить, что на одну упаковку букета тратится около 40 грамм упаковки, то для того, чтобы собрать коммерчески целесообразную одну тонну пластика, потребуется около 25 000 упаковок. Если предположить, что средний букет состоит из девяти цветов, а общий объем срезанных цветов в России составляет 1,89 миллиарда, то по всей стране не наберется даже 10 000 тонн такой упаковки», — ответил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Если говорить про установку целой системы отдельных пунктов по сбору определенного вида вторсырья, то необходим его постоянный и однородный поток, а также спрос на продукцию, которую можно произвести с использованием собранного вторсырья. В случае с упаковкой букетов это будет крайне затратно и невыгодно с точки зрения закупки контейнеров, осуществления логистики, накопления и переработки, указали в РЭО.

В РЭО напомнили, что с 2024 года заработал обновленный механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Он направлен на то, чтобы стимулировать бизнесс переходить на более экологичные виды упаковки и создавать мощности по утилизации отходов.

В РЭО также указали на важность регулярно и качественно информировать население о ближайших пунктах приема и контейнерах для раздельного сбора отходов, а также об ответственном потреблении. «РЭО для этого проинформировал граждан о том, зачем отказываться от упаковки букетов к 8 марта», — сказал Буцаев.

Также РЭО создал приложение «Уберу» с картой, на которой уже размещено более 50 тысяч точек сбора по всей стране.