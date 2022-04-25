В РЭО опровергли сокращение финансирования инфраструктуры по обращению с отходами

Российская инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами в 2022 году получит миллиардные вложения за счет выкупа облигационных займов, выпуска облигаций и проектов государственно-частного партнерства. В Российском экологическом операторе сообщили, что информация о снижении темпа финансирования мусорной инфраструктуры не соответствует действительности.

Помимо института расширенной ответственности производителей (РОП), который является важным источником финансирования отрасли, есть и другие способы поддерживать отрасль финансово. В новых экономических условиях они только расширяются. По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, компания собирается выпустить облигации на бирже и привлечь еще больше средств в отрасль. По поручению зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко, инвестиции в строительство новых объектов продолжаются.

«Прошлым летом Правительство РФ одобрило РЭО меру поддержки финансовой отрасли в виде выкупа облигационного займа. В 2021 году по этой мере поддержки было профинансировано 5 проектов на 6,2 млрд рублей. На 2022-й по этой мере запланировано финансирование 7 инвестпроектов в 5 субъектах РФ. РЭО вложит 7,17 млрд рублей, а общая стоимость этих инвестпроектов составит около 28 млрд рублей. Кроме того, РЭО готовится к выпуску облигаций на бирже в 2022 году. Ранее была зарегистрирована программа облигаций ППК РЭО на сумму 100 млрд рублей. Это финансирование проектов за счет средств, привлеченных с рынка. За счет этих средств мы сможем профинансировать больше новых объектов», — сказал Буцаев.

По его словам, объект под Магаданом стал одним из первых проектов, который будет профинансирован за счет размещения ценных бумаг РЭО. И этот проект, в рамках которого будет построен современный объект обработки и утилизации ТКО с сортировкой крупногабаритных отходов, реализуется по так называемой концессии. Планируется, что РЭО предоставит концессионеру заем более 4 млрд рублей под льготную ставку.

«РЭО активно сотрудничает с субъектами РФ по направлению государственно-частного партнерства. Мы обсудили с рядом регионов возможность реализации инвестпроектов на основе концессионных соглашений. В Новосибирской области это проекты с инвестициями более 10 млрд рублей, в Тыве до 1,5−2 млрд рублей, также подписали с руководством Сахалинской области дорожную карту по объектам и договорились с властями Чувашии разработать дорожную карту строительства завода по переработке отходов в Новочебоксарске. В самарские концессии по строительству трех мусоросортировочных комплексов РЭО готов вложить 2,6 млрд рублей. В Псковской области — это комплексный объект с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей. РЭО также начал подготовку 6 концессионных проектов в Арктической зоне и на Дальнем Востоке на 6 млрд рублей», — добавил Буцаев.

Глава РЭО рассказал о работе по сохранению Байкала и развитию инфраструктуры в регионах, на чьей территории располагается озеро. В Бурятии до конца 2025 года построят семь комплексов по обработке ТКО, а в Иркутской области РЭО вложит более 5,7 млрд рублей в четыре объекта обращения с отходами.

Также Правительство РФ направит 10 млрд рублей на создание восьми экотехнопарков в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Их должны будут построить до 2024 года. Объекты в экотехнопарках обеспечат возвращение в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов в год.

Вопрос о развитии инфраструктуры ТКО поднимался на правительственной комиссии Абрамченко. Вице-премьер дала ряд поручений Минприроды, РЭО и регионам. В том числе регионам из зоны риска поручено совместно с Министерством и ППК до 1 июня 2022 года подготовить планы по реализации реформы с четкими сроками и мероприятиями.

«Руководству ППК РЭО и руководителям регионов взять на личный контроль реализацию проектов и не допустить сдвижку сроков строительства объектов. Реализацию планов для достижения целей нацпроекта необходимо вести в штабном режиме. Минприроды, ППК РЭО и регионам предстоит подготовить предложения по перечню мер поддержки для инвесторов в сфере обращения с отходами. Минприроды и ППК РЭО необходимо отслеживать финансовое состояние региональных операторов в целях недопущения сбоев в работе и появления мусорных коллапсов. А также оценить эффективность работы регоператоров», — говорится в официальном Telegram-канале Абрамченко.