В РЭО назвали два условия для возможности переработки бумажных стаканчиков

Бумажные стаканчики считаются неперерабатываемым видом отходов, поскольку состоят из композитного материала, сочетающего бумагу и пластик. Между тем, в РЭО пояснили, что не перерабатываются стаканчики по двум причинам: они не унифицированы и их очень сложно извлечь из общего объема отходов.

Бумажные стаканчики — это не макулатура, поскольку в их составе содержится две фракции: бумага и пластик. Такой материал называется композитным. При переработке этих отходов очень сложно отделить фракции друг от друга. Между тем, технология переработки бумажных стаканчиков существует. При такой переработки сначала отмывается картон, а потом полимер. Затем полимер сушат и отправляют на дальнейшую переработку.

«Бумажные стаканчики считаются неперерабатываемыми не из-за отсутствия технологии переработки, а из-за сложности сбора достаточного для переработки количества данного вида отходов. Во-первых, стаканчики невозможно отсортировать из общего объема отходов. Во-вторых, стаканчики не унифицированы, они различаются между собой. Соответственно, набрать большую партию для переработки — затруднительно», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Логичным шагом мог бы стать сбор бумажных стаканчиков большими сетями общественного питания. Вместе с тем нужно следовать по пути унификации материалов, которые используются при производстве товаров и упаковки. Тогда будет проще собирать большие партии единообразных отходов для переработки.