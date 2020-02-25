В реформе РОП не увидели причин для роста цен

В РЭО отметили, что при подготовке изменений в законодательство отраслевые ассоциации просчитали возможные последствия для цен. По их подсчетам, при действующих ставках экологического сбора товары из минимальной потребительской корзины подорожают максимум на 178 рублей 29 копеек в год, что составляет 0,14% от величины прожиточного минимума в 2019 году.

«Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию — это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением экологического сбора, так как и ранее большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции», — цитирует пресс-служба заместителя главы «Российского экологического оператора» Вячеслава Духина.

Он добавил, что если недобросовестный производитель не платил утилизационный сбор или не учитывал эти расходы и получал дополнительную прибыль, то это нужно привести в нормативное русло. Так что РОП приведет не к росту цен, а к отказу от необоснованных доходов.