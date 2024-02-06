Экология 06 февраля 2024, 15:00 В приложении «Уберу» зарегистрировались 1500 пользователей

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Они заработали за загрузку новых точек приема отходов 5750 рублей.

«Сейчас в приложение «Уберу» загружено уже более 57 тысяч точек с пунктами приема вторсырья. Там принимают одежду, шины, мебель, электронику, пластик, макулатуру. Более 10 тысяч точек — это прием подаривших праздничное настроение новогодних елок. Все эти данные мы собираем совместно: сотрудники РЭО, региональные операторы, владельцы пунктов приема и, конечно, простые пользователи приложения, которым небезразлична судьба отходов. Карта растет с каждым днем, и здесь очень ценен вклад каждого, кто способствует этому», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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За добавление новых пунктов приема вторичного сырья пользователи приложения «Уберу» получают экойны, которые затем можно обменять в крупной сети пиццерий или сети продовольственных магазинов.

«На данный момент пользователи нашего приложения заработали 5750 экойнов, сдали 761 упаковку в фандоматы и сделали 250 разметок фото отходов для обучения нейронной сети. Отрадно, что те, кто скачал приложение, не оставляют его без внимания, а реально им пользуются, загружают данные, активно вовлекаются в экоповестку», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Скачать приложение Uberu можно в App Store, Google Play, Rustore. По работе приложения РЭО принимает обратную связь через Telegram-канал и на электронную почту uberu@reo.ru.