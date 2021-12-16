В Приангарье могут построить новые объекты обращения с отходами

Губернатор Игорь Кобзев и глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев обсудили вопросы обращения с ТКО в Иркутской области, в том числе, перспективу трехстороннего соглашения о создании в Приангарье объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО.

«Иркутская область реализует реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами своевременно и в полном объеме. Услугой региональных операторов охвачено более 85 процентов населения. Основная задача — перейти от системы вывоза отходов к их сортировке,

переработке во вторичное сырье, которое может быть использовано достаточно эффективно, в том числе на промышленных предприятиях региона», — подчеркнул Денис Буцаев.

Документ будет подписан между Правительством Иркутской области, Российским экологическим оператором и региональными операторами, работающими в Приангарье. Соглашение предусмотрит ряд мероприятий, исполнение которых позволит к 2024 году обеспечить достижение плановых показателей реализации федерального проекта " Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 2030 года- объем отходов, направляемых на полигоны, должен быть сокращён в два раза относительно показателей до реформы в сфере обращения с ТКО, а сортировка отходов должна достигнуть ста процентов.

«Управление процессами образования, накопления и переработки отходов — важный момент в обеспечении экологической безопасности региона. При разработке территориальной схемы обращения с отходами на территории Иркутской области отдан приоритет созданию инфраструктуры для их переработки, а не захоронения. В регионе планируется внедрение кластерного подхода, который включает создание крупных центров обращения с отходами, совмещающих систему их сортировки, завод по переработке органических отходов и полигон для размещения части отходов, а также создание в городах ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями», — сказал Игорь Кобзев.

Глава региона также поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии до конца 2021 года разработать дорожную карту проекта соглашения. Подписание соглашения запланировано на февраль 2022 года.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что на Байкале в пределах центральной экологической зоны больше не будет мусора. «Населенные пункты, которые располагаются тут, безусловно будут дальше жить и развиваться, но вот мусор, который будет производиться там в результате деятельности этих населенных пунктов, он будет вывозиться за пределы. Сегодня мы договорились о конкретных локациях строительства будущих таких больших комплексных объектов по обращению с отходами», — сказала она.