Бороться со свалками по-японски. Как будут работать 4 завода по переработке мусора в Подмосковье

Московская область перенимает технологию по утилизации мусора от японцев. Будут построены четыре крупных завода. Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин рассказал, как они будут работать и какую пользу несет такая утилизация отходов.

Японская компания построит мусоросжигательный завод в Подмосковье Подробнее

В области строятся четыре крупных предприятия по термической утилизации отходов. Этим занимается холдинг «РТ-Инвест», который перенимает опыт японских коллег. Они будут следить за всем технологическим процессом, когда заводы запустят. Кстати, важные составляющие заводов — котлы — будут производить здесь, в Подольске.

«Хорошо, что сегодня всему широкому общественному мнению была сообщена официальная позиция японского руководства: что это не какие-то эксперименты или опыты в Московской области, а современная технология, которая из Японии пришла к нам», — заявил Хромушин.

Он рассказал, что заводы будут использовать для производства электрической энергии по так называемому зеленому тарифу. Затраты будут компенсировать за счет стоимости электроэнергии, которая пойдет на оптовый рынок. Как это работает?

По словам Хромушина, 30% фракций — это органика, которую отправляют на брожение в специальные ванны, 20% — сырье, которое идет на вторичное производство и ни при каких обстоятельствах на захоронение, оставшиеся 50% — так называемое высокоэффективное твердое топливо из отходов (РДФ — Refuse-derived fuel, RDF). Последнее накапливается в чашах комплекса переработки отходов.

«Как только начнут работать заводы, мы планово сможем перемещать отходы туда и превращать их в чистую зеленую энергию, электрическую энергию, которая будет производиться этими заводами», — объяснил Хромушин.

На данный момент идет строительство первого завода, приступили к возведению второго. В конце 2024 года Подмосковье получит современную индустрию по термической утилизации, добавил министр ЖКХ региона.