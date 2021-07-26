В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень пожароопасности

«Оранжевый» уровень пожароопасности объявили в Подмосковье до полудня 28 июля. Такое сообщение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Чрезвычайная пожароопасность, пятый класс. Период предупреждения до 12:00 28 июля», — говорится в сообщении.

Кроме того, такой же уровень опасности объявили в Воронежской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях.

До 30 июля в Московской области обещают переменную облачность и до 29 градусов тепла. Осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, на протяжении недели температура воздуха постепенно будет подниматься.

Во вторник, 27 июля, в Москве обещают от 27 до 29 градусов тепла. Единственный день на неделе, когда возможен слабый кратковременный дождь, — это пятница, 30 июля. Тепло будет даже ночью: в среднем около 17 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что август в московском регионе начнется с изнуряющей жары. Однако она будет не очень долгой. В большинство дней месяца температура продержится на отметке примерно в 23 градуса тепла.