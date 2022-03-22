В Плехановке начали обучать специалистов экономики замкнутого цикла

Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова открыли обучение по программам «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» и «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России». Курсы стартовали 21 и 22 марта.

«Переход нашей страны к экономике замкнутого цикла — это один из важнейших шагов на пути к устойчивому развитию. РЭО активно работает по каждому из направлений для формирования ЭЗЦ, а это и минимизация образования отходов, и ограничение оборота неэкологичной упаковки, и создание инвестклимата в отрасли, инфраструктуры, и обеспечение прослеживаемости отходов, и обеспечение спроса на ВМР, и реформа расширенной ответственности производителей (РОП). Но порой мы сталкиваемся с нехваткой кадрового потенциала и компетенций у тех или иных сотрудников. Поэтому РЭО совместно с Плехановкой подготовил две программы повышения квалификации — „Основы и принципы экономики замкнутого цикла“ и „Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России“. В преподавательский состав вошли ведущие специалисты Российского экологического оператора», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Слушателей программы в области циклической экономики научат работать с нормативной документацией, оценивать эффективность мероприятий в области обращения с отходами с точки зрения достижения целей экономики замкнутого цикла, описывать бизнес-процессы, вырабатывать рекомендации по принятию решений в рамках предприятия для перехода к ЭЗЦ и т. д. Каждый блок данной программы содержит от 4 до 8 дисциплин и тематических занятий, среди которых, например, такие темы, как экономика замкнутого цикла в контексте устойчивого развития, механизмы внедрения принципов экономики замкнутого цикла в системе обращения с отходами, управление отходами и изменения климата.

Окончившие обучение по программе «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» научатся реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель, будут знать общие требования к обращению с отходами производства и потребления, которые распространяются и на ТКО, получат знания о составе ТКО, способах их переработки, основных технологических схемах утилизации отходов производства и потребления, образующихся в различных отраслях промышленности РФ и в мире.

В рамках данного курса слушателей ждут 12 важнейших дисциплин. Среди них международные обязательства России в области обращения с отходами и защиты климата, расширенная ответственность производителей и особенности регулирования обращения с отходами от использования товаров, определение морфологического состава ТКО, требования и методические подходы в России и многие другие.

Обучение займет 42 академических часа в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. После успешно пройденного обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации РЭУ имени Г. В. Плеханова.