В Петербурге появится 4 новых объекта обращения с ТКО мощностью 2 млн т

Четыре мусороперерабатывающих комплекса создадут в Петербурге и Ленобласти. Общая мощность обработки ТКО составит два миллиона тонн в год. ППК РЭО и Невский экологический оператор, являющийся региональным оператором по обращению с отходами Санкт-Петербурга, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Официальное подписание документа генеральным директором ППК РЭО Денисом Буцаевым и руководителем Невского экологического оператора Екатериной Горшковой состоялось на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подписали соглашение с Невским экологическим оператором о совместной реализации проектов по созданию объектов по обращению с отходами. Четыре комплекса по переработке отходов, по которым РЭО получил заявки на оказание мер поддержки, расположатся на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Общая мощность обработки ТКО составит два миллиона тонн в год. Объем инвестиций со стороны РЭО в эти проекты оценивается в 24 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться из средств, привлеченных от выпуска облигационного займа ППК РЭО. Заем по льготной ставке составит около 6% на срок до 12 лет. Но конкретнее говорить об объёме станет возможно после всех экспертиз и согласований. В первую очередь в Ленобласти и Петербурге должна появиться базовая мусороперерабатывающая инфраструктура, это позволит решить проблему дефицита мощностей. Уже в среднесрочной перспективе создание комплексов позволит максимально извлекать из общего объема ТКО вторичные ресурсы и почти вдвое сократить объемы захоронения на полигонах, что соответствует показателям федерального проекта на 2030 год», — отметил Денис Буцаев

В качестве основных направлений совместной работы выделены реализация проектов по созданию объектов обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, развитие культуры рационального и ответственного обращения с отходами, выявление и популяризация лучших практик использования актуальных технологий обращения с ТКО, а также информационное взаимодействие.

Генеральный директор Невского экологического оператора Екатерина Горшкова напомнила, что в Санкт-Петербурге реформа системы обращения с ТКО стартовала лишь 1 января текущего года — на три года позже, чем в большинстве регионов страны. Сотрудничество с РЭО позволит более активно использовать уже накопленный в этой сфере опыт и работать над общими для отрасли проблемами, решение которых выходит за пределы возможностей регионального оператора.