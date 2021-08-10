Синоптики предупредили, что ждать аномальной жары в Петербурге не стоит

Синоптики рассказали, что в жителям Санкт-Петербурга не стоит ждать аномальной жары. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В августе температура в городе будет держаться на отметке в 21-23 градуса. Кроме того, в регионе пройдут кратковременные дожди и пасмурная погода.

«У нас уже пошла перестройка на осенний лад, четко выражена зональная циркуляция, при которой жары не будет. Циклоны следуют один за другим, через два дня придет очередной циклон. С его приходом опять ожидаются дожди и ветры разной интенсивности», — рассказал профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.