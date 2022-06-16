В первый экотехнопарк России вложат до 1 млрд рублей инвестиций

Экотехнопарк по обращению с отходами появится в Ставропольском крае, объем инвестиций в его объекты оценивается в один миллиард рублей. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с Правительством Ставропольского края по созданию экопромышленного парка для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья. Ставрополье станет пилотной площадкой по строительству одного из восьми экотехнопарков. Объем инвестиций в объекты инфраструктуры экопромышленного парка составит до 1 млрд рублей. Российский экологический оператор подал заявку на выделение земельного участка без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Также есть первые договоренности с резидентами, предприятиями по утилизации стекла, полимеров, ПЭТ-тар, органики», — сообщил Денис Буцаев.

Концепция экопарка предполагает размещение современных мощностей переработки таких отходов, как стекло, пластик, ПЭТ-тара. Здесь также будет организовано производство технического грунта и другой продукции, получаемой из ТКО. В результате реализации проекта к 2024 году край получит более 600 новых рабочих мест и порядка 25 миллионов рублей налоговых отчислений ежегодно. Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка должен быть осуществлен до ноября 2024 года. В июле 2022 года должно быть начато проектирование экотехнопарка, строительство — начато во втором квартале 2023 года.

Губернатор подчеркнул значимость такой инициативы для развития в крае новой системы обращения с ТКО.

«Решение „мусорного“ вопроса в крае с каждым днем становится более цивилизованным. В последние годы начали работу современные полигоны, десятки стихийных и закрытых свалок исчезли с карты Ставрополья. Развивается сфера переработки мусора — если недавно мы перерабатывали не более 1% ТКО, сейчас — в 25 раз больше. Экопарк позволит вывести эту работу на качественно новый уровень», — сказал Владимир Владимиров.

На Ставрополье успешно реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО». В 2021 году доля обработанных твердых коммунальных отходов в крае составила 85,8% при плановом показателе 36,8%. На вторсырье переработано более 166 тысяч тонн отходов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко и Денис Буцаев в мае посетили с рабочим визитом Ставропольский край, осмотрели территорию будущего экотехнопарка. На средства из федерального бюджета построят объекты инфраструктуры, резидентов профинансируют за счет льготного кредита РЭО, из средств от продажи облигаций компании.

Экотехнопарк расположится на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» на площади более чем 15 гектаров. Площадка обладает всей инженерной инфраструктурой и логистическими возможностями. Деятельность экотехнопарка охватит не только Ставрополье, но и Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Ростовскую область (ЮФО). Из отходов на предприятиях будет производиться вторсырье (полимерные гранулы, ПЭТ-флекс, технический грунт для рекультивации полигонов и стеклобой первого сорта). Общая мощность таких объектов оценивается примерно в 200 тысяч тонн в год.

Всего в российских регионах появится восемь экотехнопарков, которые обеспечат ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов. До 2025 года на строительство экотехнопарков направят 10 млрд рублей.

Экопромышленные парки появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском крае, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. Они будут построены до 2024 года. На их территории будут размещены производства по утилизации отходов.