Синоптики рассказали о погоде в первый день лета

Первый день лета не порадует россиян теплом. В европейской части России похолодает на 8-9 градусов. На пару дней раньше похолодание придет в Сибирь.

Об этом РИА «Новостям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на европейскую часть России очень холодный воздух из Арктики», — рассказал синоптик.

Он пояснил, что заморозков не будет, но температура опустится до 12-15 градусов. По его словам такая погода продлится несколько дней.

Вильфанд отметил, что в ближайшие дни резко понизится температура в Красноярском крае и в Иркутской области. Показатель термометра опуститься на четыре-шесть градусов ниже нормы.

«Резкая смена температуры произойдет в Якутии. Вчера еще было 25-26 градусов, но вторжение холодных масс приведет к снижению температуры на 10-15 градусов», — уточнил Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптика, тепло останется только на Урале.

Ранее синоптики предсказали экстремальную жару этим летом. Температура может повыситься до +30 градусов, а на южных границах — до +35 градусов тепла.