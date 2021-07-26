Синоптики предупредили о том, что в Пермский край придет похолодание. Об этом сообщили специалисты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Об этом сообщило Ura.ru.

«Предстоящая рабочая неделя в Пермском крае ожидается относительно холодной. Температура воздуха окажется ниже нормы на 3-5 градусов», — заявили на сайте проекта. Холодная температура продлится в регионе до четверга. Небольшое потепление наступит в пятницу. Во вторник температура будет держаться на отметке от +15 до +20 градусов. Местами пройдет дождь. В среду температура не поднимется выше 15 градусов. В четверг и пятницу днем до +23, местами небольшой дождь. В пятницу температура поднимется до +28.