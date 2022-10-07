В Перми появится экотехнопарк за 2,3 млрд до конца 2024 года | 360°

Экология 07 октября 2022, 11:00 Поделиться Telegram

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Viber В Перми появится экотехнопарк за 2,3 млрд до конца 2024 года

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили во время рабочей встречи развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и создание в регионе экотехнопарка до конца 2024 года.

«Обсудили с Дмитрием Николаевичем перспективные объекты, которые будут построены в Пермском крае до конца 2024 года. Одним из них станет экотехнопарк, включающий в себя мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки объекта составит 300 тысяч тонн в год, утилизации — 144 тысячи тонн. Сумма капитальных затрат 2,3 млрд рублей. Уже подготовлена дорожная карта, проектно-сметная документация, получены экспертизы. Планируется, что экотехнопарк будет построен до конца 2024 года. РЭО может предоставить до 95% финансирования от стоимости объекта», — сказал Денис Буцаев.

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Финансирование создания объектов планируется осуществить за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, в объеме до 95% от суммы инвестиций, путем предоставления льготного займа концессионеру.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в регионе действуют 23 объекта обращения с ТКО суммарной мощностью по обработке 185 тысяч тонн. В федеральной схеме в части Пермского края указано 19 объектов размещения ТКО. От региона была подана заявка на проведение 9 облетов полигонов дронами, до 17.10.2022 облеты должны быть осуществлены. От региона необходимы заявки на облеты по 10 объектам.

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