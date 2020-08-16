В некоторых регионах России ожидаются ночные заморозки

Вплоть до 17 августа в Коми, Омской, Иркутской областях и Якутии ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха понизится до -3 градусов.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области — до минус трех, в Иркутской области — до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», — сообщил он. Вильфанд уточнил, что это уже «признаки осенней погоды».

ранее он сообщал, что уже 16 августа в столицу и Подмосковье вернется теплая погода. Воздух прогреется до +20-23 градусов, такая температура сохранится до конца второй декады августа. Но, во второй половине августа ожидаются ночные похолодания до 9-12 градусов тепла.