В некоторых регионах России 14 августа ожидаются сильные дожди

О сильных дождях с порывистым ветром, которые ожидаются во многих регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, в Краснодарском крае ожидается очень большое количество осадков — ливень, град, гроза и ветер до 20 метров в секунду. Как сообщила газета «Известия», дождливо будет во всех северокавказских республиках. По словам Вильфанда, в Алтайском крае возможны ливень, гроза и ветер до 17 метров в секунду.

Метеоролог предсказал также сильные дожди в регионах Дальнего Востока, в Амурской области и Приморье.

Накануне синоптики сообщили о приходе на европейскую часть России похолодания, спровоцированного циклоном над арктическими морями. Они назвали его «генеральной репетицией осени».