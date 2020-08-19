В некоторых регионах России наступили заморозки

В четырех регионах России с сегодняшнего дня температура ночью может опуститься ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Иркутской области заморозки прогнозируются до -3 градусов в среду, речь о горных районах. На востоке Мурманской области тоже заморозки до –2, а также в Магаданской области будет до –3. В Магаданской области они будут до 21 августа включительно даже», — рассказал эксперт. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ночные заморозки могут наступить и на севере Якутии.

Ранее Роман Вильфанд сделал прогноз погоды на раннюю осень в России. По его словам, сентябрь будет теплым и без большого количества осадков. Температура будет около и выше нормы. Он также отметил, что в столице столбики термометров поднимутся выше отметки 11 градусов.