В нацпарке «Таганай» в Челябинской области волонтеры собрали 15 кг отходов

Субботник «Зеленый город» под эгидой Российского экологического оператора состоялся в Челябинской области 28 апреля 2022 года. Участники устроили уборку в национальном парке «Таганай». Собрать удалось порядка 15 килограммов отходов.

«Субботники — это отличная традиция, которая существует в нашей стране. Она призвана популяризировать полезные привычки — не мусорить, сохранять в чистоте свой город. В апреле–мае под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие около 30 регионов, 10 из них примут у себя наиболее масштабные субботники. Надеемся, что как можно больше горожан примут участие в наших субботниках и будут делать свои города чище», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Волонтеры прошли по экологической тропе «Где Европа встречается с Азией» в национальном парке «Таганай» и собрали отходы. Было собрано порядка 15 килограммов с тропы протяженностью четыре километра, стеклянные бутылки и жестяные банки оказались самым распространенным видом отходов.

В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников «Зеленый десант» РЭО в более чем 30 субъектах РФ. Планируется, что уборки соберут более 2000 эковолонтеров. Присоединиться к субботникам может каждый желающий. Подробнее о том, как принять участие, можно узнать на сайте акции.