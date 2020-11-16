В МВД подтвердили, что будут использовать ДНК животных для раскрытия преступлений

Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России прорабатывает возможность использования ДНК животных для раскрытия экологических преступлений. Таким способом можно будет пресечь незаконную добычу и оборот.

«Современные технологии исследования ДНК позволят получать больше информации, используемой в качестве доказательств в раскрытии и расследовании преступлений. Оперативная информация, полученная в результате применения указанных методов, носит, как правило, конфиденциальный характер», — пояснили «360" в пресс-службе ЭКЦ МВД России.

Методики использования ДНК были опробованы уже в 2020 году. На следующий год также запланированы научно-технические работы в этом направлении.

Ранее об использовании ДНК животных для расследования преступлений написали СМИ. Специалисты объяснили, что такой анализ позволит определить, например, вид рыбы, которую поставщики отправляют на экспертизу. Еще один вариант — с помощью ДНК узнать, кому именно принадлежит черная икра. Анализ достаточно простой и занимает всего пару дней.