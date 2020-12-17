С четверга в столице ожидается потепление до двух градусов тепла. На следующий день слегка похолодает, что вызовет гололедицу. Но в тот же день вновь температура повысится.

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве наступает период умеренно теплой погоды. Уже завтра, в четверг, будет оттепель, причем заметная, до 2 градусов тепла», — сообщил он.

В пятницу температура опустится до 2-4 градусов мороза, что приведет к сильной гололедице. Оттепель в Москву вернется в субботу и задержится как минимум до вторника.

Днем 17 декабря в Москве прогнозируется 0… -2 градуса тепла, 18 декабря — 4… — 2 градуса, 19 декабря — от минус 2 градусов до 0, 20–22 декабря — от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что настоящая «русская зима» с мягким морозом и снегом наступит в Центральном районе России начиная с текущей недели.