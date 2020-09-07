В Москве резко похолодает на 10℃ и более

Лето задержавшееся в европейской части России на наступившей неделе все же начнет сдавать позиции. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Российской газете».

«В выходные у нас замечательная погода, комфортная, летняя. Температура с 1 сентября держится в диапазоне плюс 22-25 градусов», — сказал синоптик. Все воскресенье в столице и Московской области было до 25 тепла.

«В понедельник в Москве и области небо уже начнет затягивать тучами, но сохранится еще очень теплая погода. А вот со вторника циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди», — отметил Вильфанд.

Он отметил, что со вторника температура будет снижаться — сначала на 6-7 градусов, а потом по градусу в день.

В среду и четверг облачность сменится дождями в разных частях региона. И уже в пятницу, 13 сентября дневные температуры придут к климатической норме — будет 15-16 градусов тепла. По сравнению с концом предыдущей недели температура понизится на 10 с лишним градусов.

Ночью станет холодно от +10 и ниже.