В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области из-за гололедицы Гидрометцентр продлил до воскресенья желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

До продления предупреждение действовало до полудня субботы, уточнило РИА «Новости».

Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 11:00 воскресенья 21 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении.

К концу первой декады апреля в Москве должен сойти снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А в некоторых регионах Сибирского федерального округа россиян ожидает аномальное тепло. В частности, температура выше нормы на 6-8 градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, от четырех до восьми градусов выше нормы — в Красноярске.