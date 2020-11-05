«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна из-за сильного ветра.

Порывы могут достигать 18 метров в секунду, сказано на сайте Гидрометцентра. В столице предупреждение действует с ночи 5 ноября до 01:00 субботы 7 ноября.

В Московской области сильный ветер ожидается после полудня 5 октября и до 23:00 7 ноября. Также в ближайшие сутки сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду прогнозируют в Тверской области.

По данным синоптиков, с начала следующей недели в Центральную Россию придет резкое похолодание.

«В понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр Европейской России оказывается в холодной части антициклона», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночные температуры понизятся сразу на семь-восемь градусов, дневные — на четыре-шесть. Ночью будет –2…+2, днем +4…+6.

Гидрометцентр прогнозирует в Москве днем в четверг и пятницу 5 и 6 ноября +7…+9 градусов, в субботу +9…+11, в воскресенье +6…+11.