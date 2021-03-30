В Москве 1 апреля температура поднимется до +14 градусов

Апрель в первый день порадует москвичей хорошей и теплой погодой. Воздух в столице прогреется до 14 градусов. Температура превысит норму на шесть градусов. Однако дальше столбики термометров пойдут вниз.

«В четверг, 1 апреля будет очень теплая погода. Температура днем достигнет +12…+14 градусов тепла. Но это только один день такой будет», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Во вторник днем в Москве ожидается +7…+9 градусов, следует из данных Гидрометцентра. В среду столбики термометров покажут +9…+11 градусов, в четверг температура будет достигать +12…+14 градусов, в пятницу — от семи до 12 градусов выше нуля. В выходные температура пойдет на спад. В субботу ожидается +5…+10 градусов, в воскресенье на улице будет +6…+11 градусов.

Апрель в европейской части России будет теплым, как май, но иногда будет идти снег. Во второй декаде месяца температурный фон подрастет, днем можно рассчитывать на +11…+13 градусов, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. По его словам, самыми теплыми будут последние дни апреля, а характер погоды будет антициклональный с преобладанием солнечной погоды.