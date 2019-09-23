В Московском зоопарке рассказали, какие вещи попадают в вольеры к животным

Представители зоопарка объяснили, что предметы, которые посетители случайно или намеренно бросают в загоны, несут опасность для жизни животных.

«Мобильный телефон, банка кока-колы, воздушный шарик, ботинок 30-го размера, полиэтиленовый пакет, надкусанное яблоко — что общего у всех этих предметов? На первый взгляд, конечно, ничего. Но на самом деле это примеры тех вещей, которые сотрудники зоопарка ежедневно извлекают из вольеров. Что-то попадает сюда по неосторожности посетителей, а что-то, увы, бросают намеренно. Так или иначе любой предмет, оказавшийся в вольере наших животных несет потенциальную угрозу их жизни», — отметили в пресс-службе.

Также есть посетители, которые бросают мусор прямо к животным, хотя на территории расположено много мусорных баков. Так, год назад в вольер к птице эму бросили яблоко. Животное пыталось проглотить фрукт и едва не погибло.

«Подоспевшим врачам чудом удалось спасти ее от мучительной смерти. Подобные случаи, к несчастью, не единичны. Все мы помним историю капибары, погибшей от удара мешком, который перебросили через забор. Также некоторые посетители могли видеть, как один из пеликанов, живущих на „Болоте“, во время своей охоты вместо рыбы поймал банку из-под газировки. Хорошо, что птица быстро сообразила, что предмет не съедобен, и отпустила его», — рассказали в Московском зоопарке.

Представители зоопарка напомнили о необходимости следить за детьми, а также сообщать сотрудникам обо всех попавших в вольеры вещах.