После нескольких прохладных и дождливых дней жителей столичного региона ждет потепление. В выходные воздух прогреется до +28 градусов, но без кратковременных осадков все же не обойдется.

«Мы в предстоящие выходные дни ожидаем потепление до комфортных значений. В дневные часы — +26…+28 градусов в субботу и воскресенье. При этом местами пройдут кратковременные дожди», — рассказал «360» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он добавил, что осадки не будут интенсивными и продолжительными. Но в некоторых местах жители услышат раскаты грома. Синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе ветер будет порывистый. Атмосферное давление в субботу 748 миллиметров ртутного столба, в воскресенье — 746.

«Вот такая теплая погода с температурой на два-три градуса выше средних значений для середины июля сохранится в Москве не так долго. Уже во вторник мы ожидаем прохождения в центре европейской части России циклона с юго-запада и погода ухудшится», — отметил Синенков.

Синоптик подчеркнул, что из-за циклона станет прохладнее. Воздух прогреется до отметки в +22…+24 градуса. Пройдут дожди, которые местами будут сильными и с грозой. Пока жители столичного региона могут наслаждаться теплой погодой.