Более 600 деревьев высадили в морозы в Челябинске

В Челябинске на перекрестке ул. Героя России Родионова и Новоградского проспекта высадили 650 деревьев, среди которых сосны, липы и рябины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Представители предприятия «Газоны Урала» перечислили преимущества зимней высадки деревьев. Отмечается, что в холодное время вегетационные процессы замедляются. Дерево впадает в «спячку» и лучше переживают пересадку.

«При транспортировке дерева риски подсушивания сводятся к минимуму. Земляной ком твердый, потому корневая система в сохранности», — добавили специалисты.